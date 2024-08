„Brand beim Obstbau Gantschnigg vulgo Grillbauer“ lautete kürzlich der Einsatzbefehl für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Voitsberg. Zum Glück kein Ernstfall, denn Anfang August fand eine von BR d. F. Johannes Vallant und HLM d. F. Peter Kremaucz vorbereitete Einsatzübung statt. Gemäß Alarmplan rückten alle verfügbaren Kräfte zum Einsatzobjekt aus. Übungseinsatzleiter BM Alexander Wallner stellte bei der Erkundung fest, dass im Bereich der Flaschenfüllanlage ein Brand ausgebrochen war. Laut Übungsszenario sollte sich noch eine Person im stark verrauchten Objekt befinden.

Umgehend rüstete sich ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung aus. Dieser konnte den verletzten Arbeiter nach einiger Zeit bewusstlos auffinden und ins Freie retten. Dort wurde er von Feuerwehrsanitätern erstversorgt. Für die Löschwasserversorgung wurden vom Grafenteich zwei rund 200 Meter lange Zubringleitungen errichtet. Mit diesen wurde die WLA-Mulde als Löschwasserpuffer befüllt. Nach der erfolgreichen Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. BM Wallner konnte nach rund 40 Minuten „Brand aus“ geben.

Eingesetzt waren sieben Fahrzeuge mit 40 Mitgliedern. Kommandant HBI Bernd Unger bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für die Teilnahme an der Übung und übergab der Familie Gantschnigg als Dank für die Bereitstellung ihres Anwesens und die Einladung zur Jause einen Blumenstrauß und Freikarten für das bevorstehende Fest der FF Voitsberg.

Feuerwehrjugend besuchte Seniorenheim

Der 12. August wurde von den Vereinten Nationen zum Tag der Jugend erklärt. Aus diesem Grund folgte die Feuerwehrjugend der FF Voitsberg der Einladung der Heimleitung des Seniorenwohnheimes Compass am Vorum in Voitsberg, um gemeinsam mit den Bewohnern eine Stunde zu gestalten. Die interessierten Heimbewohner konnten Fragen an die Feuerwehrjugend stellen und wurden über die Funktion einer Kübelspritze informiert.

Weiters wurde den Seniorinnen und Senioren der Aufgabenbereich der Feuerwehrjugend in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft innerhalb der FF Voitsberg und darüber hinaus erklärt. Abschließend bedankte sich Zugskommandant Rene Sorger im Namen der FF Voitsberg für die Einladung. Seitens der Heimleitung lobte Pflegedienstleiterin Andrea Eisel das Engagement der Jugend.