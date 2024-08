Um 18.32 heulten am gestrigen Montag die Sirenen im Bezirk Voitsberg für die Feuerwehren Stölzle Oberglas, Köflach, Piber und Maria Lankowitz: Brand in einer Köflacher Glasfabrik! Als die Wehren sich dem Einsatzort näherten, hatte sich bereits eine weit sichtbare Rauchwolke über Köflach gebildet. Die Ursache: In der Glasfabrik war es zu einem Problem an einer Glasproduktionsmaschine gekommen. Der Schichtleiter wollte dieses beheben, dabei kam es allerdings zu einer plötzlichen Explosion und die Produktionsmaschine begann zu brennen.

Der Brand breitete sich rasch auf eine weitere Produktionslinie aus: Da sich der Brand auf die obere Werkshalle auszubreiten drohte, wurden noch die weiteren Feuerwehren Rosental, Bärnbach und Voitsberg mit schwerem Atemschutz nachalarmiert.

Der Brand konnte schließlich eingedämmt und gelöscht werden. Um 20:12 gab der Einsatzleiter „Brand aus“. Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung wurden abwechselnd insgesamt 15 Atemschutztrupps eingesetzt, berichtet Abschnittsbrandinspektor Hendrik Wolf vom Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg.

Laut Informationen der Polizei erlitten bei dem Brand fünf Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und rund 80 Kameradinnen und Kameraden, das Rote Kreuz mit fünf Fahrzeugen sowie die Polizei mit drei Streifen im Einsatz.