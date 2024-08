Um 18.32 Uhr war am Montagabend Großalarm ausgelöst worden: In der Köflacher Glasfabrik von Stoelzle Oberglas war es zum Brand einer Glasproduktionsmaschine gekommen, der sich rasch auf zwei weitere Produktionslinien ausbreitete. Eine weithin sichtbare Rauchsäule stieg über dem Werk in der weststeirischen Stadt auf. Sofort wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert: Neben der Betriebsfeuerwehr von Stoelzle rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Köflach, Piber und Maria Lankowitz zum Unglücksort aus. Zudem wurden die Feuerwehren Rosental, Bärnbach und Voitsberg mit schwerem Atemschutz nachalarmiert. Auch drei Streifen der Polizei und das Rote Kreuz mit fünf Teams standen im Einsatz. Aufgrund der starken Hitze- und Rauchentwicklung mussten insgesamt 15 Atemschutztrupps abwechselnd eingesetzt werden. Nach knapp zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.