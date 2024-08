Seit dem 23. Juni herrscht wieder reges Treiben am Pibersteiner See. Bekanntlich wurde das See-Areal mit finanzieller Hilfe des Landes Steiermark von der Stadtgemeinde Köflach gekauft und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Genau zwei Monate später mischte sich Landeshauptmann Christopher Drexler erneut unter die Badegäste und lud am Freitagnachmittag zu einer Pressekonferenz im Rahmen einer Tour durch den Bezirk Voitsberg. Einleitend begrüßte Bürgermeister Helmut Linhart die Anwesenden am „schönsten Platz der Lipizzanerheimat“.