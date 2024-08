Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz sind auf Tour durch die Steiermark, am Mittwoch waren die beiden in Voitsberg zu Gast. Dort präsentierten sie die kürzlich beschlossene Wohnraumoffensive des Landes Steiermark, die in einer erstmals aufgelegten Broschüre ausführlich erläutert wird. „Sie liefert einen kompakten Überblick über alle Förderungen des Landes und des Bundes – neue und bereits bestehende“, so Schwarz.