Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) regiert in Graz, fuhr bei der Landtagswahl in Salzburg ein beachtliches Ergebnis ein und rechnet sich realistische Chancen auf den Einzug in den Nationalrat aus. Gewählt wird am 29. September 2024, offiziell startet die KPÖ am 30. August in den Wahlkampf. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben der bundesweite KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger und die regionale Spitzenkandidatin und Voitsberger Gemeinderätin Sabine Wagner schon am Donnerstag die Schwerpunkte sowie die Regionalwahlliste der KPÖ vorgestellt.