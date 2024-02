„Wenn alles teurer wird, dann betrifft das natürlich auch das Tierfutter. Katze und Hund will man aus Kostengründen aber natürlich nicht weggeben“, erzählt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler den Beweggrund, in Voitsberg eine Tiertafel für die Haustiere von bedürftigen Menschen zu starten. Die Idee dazu hatte KPÖ-Bezirksobfrau Sabine Wagner: „Ich bin selbst sehr tierliebend und eine Katzenlady. Deswegen weiß ich, welchen wichtigen Platz Haustiere im Leben eines Menschen einnehmen.“ Personen in schwierigen finanziellen Verhältnissen seien zusätzlich oft einsam, ein Tier übernehme da eine wichtige soziale Funktion. „Haustiere sind für viele Menschen wichtige Begleiter. Niemand soll gezwungen sein, seinen Liebling aus Kostengründen wegzugeben“, fügt Klimt-Weithaler hinzu.