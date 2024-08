An die Tatsache, dass sie nun Weltmeisterin ist, muss sich Sofie Künstner erst noch gewöhnen. Die elfjährige Voitsbergerin holte am letzten Spieltag der Jugend-WM, die ausgerechnet in Voitsberg stattfand, eine Goldmedaille. Als eines der besten 16 Mädchen des Turniers hatte sie sich für den finalen Matchplay-Bewerb qualifiziert und legte in der Minigolfhalle einen Traumstart hin. Auf der Filzbahn wurde es noch einmal richtig spannend, doch am Ende behielt Künstner die Nerven und durfte über den ersten Platz jubeln. „Im Finale war ich zuerst gelassen, weil ich wusste, dass es eine Medaille wird. Dass es dann Gold wurde, konnte ich erst gar nicht realisieren“, sagt sie.