Medaillenregen gibt es nicht nur bei Olympia, auch in Voitsberg gibt es in diesen Tagen viel Grund zur Freude. Denn Österreichs Hoffnungen auf Edelmetall bei der Jugend-Weltmeisterschaft im Minigolf wurden bereits am Mittwoch erfüllt. Im Heimturnier auf der Anlage des Bahnengolfclubs Lipizzanerheimat in Voitsberg krönten die Mädchen ihre starken Leistungen im Teambewerb mit der Silbermedaille. Die Burschen holten Bronze und verpassten den zweiten Platz nur knapp. Am Donnerstag setzte sich die Siegesserie fort: Im Strokeplay-Einzelwettbewerb konnte der Österreicher Patrick Schleich über Silber jubeln.