Von umgefallenen Bäumen und zerfledderten Zelten ist beim Minigolfplatz des Bahnengolfclubs Lipizzanerheimat in Voitsberg keine Spur mehr. Die Sturmschäden wurden längst beseitigt, nun tummeln sich mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler aus zehn Nationen um die Bahnen im Grünen und in der Halle. Sie alle wollen den Spielball mit möglichst wenigen Schlägen über den Filzteppich ins Loch befördern, um am Ende der Woche den Europameistertitel im Bahnengolf mit nach Hause zu nehmen.