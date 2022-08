Für einen EM-würdigen Auftritt haben die mehr als 130 Sportlerinnen und Sportler sowie Trainer am Montagabend in Voitsberg gesorgt, wo von 24. bis 27. August die Europameisterschaft der Bahnengolfer ausgetragen wird. Die Delegationen aus insgesamt zehn Nationen marschierten mit musikalischer Begleitung vom Ärztezentrum am Voitsberger Hauptplatz vorbei an der Galerie am Schlossbergtor hinauf zur Burg Obervoitsberg. Dort fiel mit der Eröffnungsfeier der offizielle Startschuss für die am Mittwoch beginnende Europameisterschaft.