Zum dritten Mal wurden am vergangenen Wochenende in Graz die Sport Austria Finals ausgetragen. Zum zweiten Mal waren auch die Minigolfer dabei, am Karmeliterplatz mit direktem Blick auf den Grazer Uhrturm am Schloßberg wurden die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister im Mixed Bewerb gekürt. Heuer nahmen daran 16 Paarungen teil. Mittendrin statt nur dabei war natürlich auch Christian Gobetz, der Verbandspräsident der Minigolfer. Der Weststeirer, der die Minigolfanlage und die Lipizzanerheimat-Minigolfhalle in Voitsberg betreibt, trat mit Spielpartnerin Angelika Heyl vom Bahnengolf Team Wieselburg an.