Dachstuhlbrand in Köflach – Feuerwehr konnte Großbrand verhindern

Bei einem heftigen Gewitter schlug am Donnerstag, dem 8. August, ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses in Köflach ein. 50 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren wurden zu dem Brand alarmiert, der glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte. So konnte ein Großbrand verhindert werden.