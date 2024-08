Über die Steiermark zogen mit Beginn des Wochenendes erneut teils heftigen Gewittern. In Graz und der Südsteiermark stürzten zahlreiche Bäume auf Straßen, einige Hausdächer wurden abgedeckt. In der Weststeiermark waren die Feuerwehren bei Aufräumarbeiten von umgestürzten Baumen ebenfalls im Einsatz.

In Oistnitz in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal fiel am Freitagabend aufgrund eines heftigen Gewitters ein Baum auf die Gemeindestraße. Die vom Unwetter entwurzelte Pappel landete auf einer Stromleitung und blockierte die Straße von Gutenacker in Richtung Otternitz.

In der Gemeinde Otternitz entfernte die Feuerwehr eine entwurzelte Pappel von der Gemeindestraße © Martin Stieglbauer Ff Otternitz

Die Freiwillige Feuerwehr Otternitz rückte aus, sicherte die Gefahrenstelle und entfernte die Pappel, sodass die Straße schnell wieder passierbar war.

Gemeindegebiet von Stainz betroffen

Auch in Stainz zog am späteren Freitagnachmittag zum wiederholten Mal eine Gewitterfront über das Gemeindegebiet. Die Freiwillige Feuerwehr Stainz rückte zur Beseitigung mehrerer umgestürzter Bäume aus.

Die FF Stainz war mit 17 Leuten im Einsatz © Ff Stainz

Die Aufräumarbeiten in Stainz, Wald bei Stainz und Ettendorf dauerten nach Angaben der Kameraden rund zwei Stunden, im Einsatz waren 17 Feuerwehrmitglieder.