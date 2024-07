Sonntagnachmittag gingen kräftige Regenschauer in der Steiermark nieder. In Graz schlug ein Blitz in den Grazer Glockenturm am Schloßberg ein und auch in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz rückten die Feuerwehren aus. Die Kameraden übernahmen die Aufräumarbeiten und befreiten Straßen von umgestürzten Bäumen.

Zwei Einsätze im Bezirk Deutschlandsberg

Im Bezirk Deutschlandsberg waren zwölf Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Stainz und Wald bei Stainz im Einsatz. In beiden Fällen mussten auf die Straße gestürzte Bäume beseitigt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Stainz rückte Sonntagnachmittag ebenfalls aus © FF Stainz

Über das Gemeindegebiet Stainz zog eine kurze, aber intensive Gewitterfront, wodurch gegen 13.30 Uhr auf der B76 Höhe Tomberg ein Baum auf die Straße stürzte. Mit einer Motorsäge wurde der Baum zerkleinert und von der Straße entfernt. Der Einsatz konnte nach knapp 30 Minuten erfolgreich beendet werden.

Umgestürzte Bäume im Bezirk Leibnitz

Die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch rückte am Sonntag gegen 14.45 Uhr aus, um einen umgestürzten Baum von der L634 zwischen Neue Welt und St. Nikolai im Sausal wegzuräumen. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden, auf dem Rückweg ins Rüsthaus räumten die 15 Kameraden noch einige Bäume auf der Maggastraße zwischen Maxlon und Grössing auf.

15 Kameraden der FF Tillmitsch befreiten Straßen von umgestürzten Bäumen © FF Tillmitsch

In den Abendstunden waren acht Feuerwehrleute im Ortszentrum Hasendorf an der Mur, Gemeinde Wagna, im Einsatz, um durch den starken Regenguss einige überlaufende Wasserschächte auszupumpen. Der Einsatz konnte nach einer Stunde erfolgreich beendet werden.

Bei Hütt, St. Veit in der Südsteiermark, räumten die Feuerwehrleute Bäume von den Straßen © FF Hütt

Auch in Hütt, St. Veit in der Südsteiermark, übernahm die Freiwillige Feuerwehr nach dem Gewitter die notwendigen Aufräumarbeiten. Zwei Bäume waren auf die Straße gefallen und kleinere Abschwemmungen mussten beseitigt werden.