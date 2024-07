Das starke Gewitter am Sonntagnachmittag über Graz fiel nicht zuletzt wegen der Aufnahmen beim Blitzeinschlag in den Glockenturm aus dem Rahmen. Derzeit ist dort „ein Technikerteam unterwegs und überprüft die Lage“, teilte man im Rathaus mit. Unterdessen hat die Holding Graz die Schäden abgearbeitet: Auf der Linie 5 war in Richtung Zentralfriedhof der Strom ausgefallen, auf der Linie 23 musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, nach einem Bügelbruch gab es keinen Strom.

Die Berufsfeuerwehr hatte etwa 30 Einsätze im südlichen Stadtgebiet zu stemmen: häufig kleinere Sturmschäden oder Wassereintritte, wobei es durch „massive Blitzaktivität zu einer erhöhten Anzahl von Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen“ gekommen sei. In Graz waren es gestern laut Geosphere rund 40 „Wolke-Erde“-Blitze. Am meisten Regen fiel in Graz-Straßgang: 39,2 Liter Regen/m2 in rund 20 Minuten.

Aufnahme von Unwetter:

Die aktuelle Wettersituation

Das aktuelle Radarbild