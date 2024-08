Regelmäßig treffen sich Jung und Alt am Schlossplatz in Maria Lankowitz zum „Z‘somm stiahn“, um für ein paar Stunden dem Alltag zu entfliehen. Am Mittwoch, dem 7. August, wurden die Anwesenden von einer heftigen Gewitterfront überrascht. Auch der Getränkestand der FF Maria Lankowitz war betroffen. „Gegen 19.30 Uhr setzte plötzlich starker Regen ein, begleitet von heftigen Windböen, die uns dazu zwangen, unseren Stand sofort abzubauen. Dank unseres schnellen Handelns konnten wir alle Materialien rechtzeitig ins Trockene bringen“, berichtet Dominik Kinzer von der FF Maria Lankowitz.

Kurze Zeit später, die Kameraden waren noch mit der Sicherung der letzten Gegenstände beschäftigt, erfolgte die Alarmierung durch die Landesleitzentrale Florian Steiermark. Ein umgestürzter Baum blockierte eine Straße im Ortsteil Puchbach und erforderte sofortiges Eingreifen. Während der Anfahrt zum Einsatzort begann es zu hageln und der starke Regen überflutete die Straßen. Trotz dieser schwierigen Bedingungen gelang es den Einsatzkräften, sicher am Einsatzort anzukommen.

Dort räumten die Feuerwehrleute den umgestürzten Baum zügig von der Straße und säuberten die Fahrbahn, sodass der Verkehr bald wieder ungehindert fließen konnte. „Glücklicherweise beruhigte sich das Wetter auf der Rückfahrt zu unserem Rüsthaus, sodass wir ohne weitere Zwischenfälle zurückkehren konnten“, so Kinzer.

Nach etwa einer halben Stunde war die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wieder vollständig hergestellt. Das Fazit am Mittwochabend: „Wir sind dankbar, dass wir von größeren Schäden und weiteren Einsätzen verschont geblieben sind.“ Unter der Einsatzleitung von OBI Daniel Gspurning waren acht Mann im Einsatz.