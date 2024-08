Welche Kraft das Element Wasser haben kann, zeigte sich vor etwas mehr als drei Wochen bei den schweren Unwettern in weiten Teilen des Bezirks Voitsberg. Zahlreiche Fahrzeuge wurden von den Wassermassen mitgerissen und konnten teilweise erst Tage später gefunden und geborgen werden. In der vom Hochwasser stark betroffenen Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld wurde ein vermisster Lieferwagen erst letzten Sonntag komplett zerstört in der Kainach gefunden.