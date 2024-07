Die Unwetterserie in der vergangenen Woche hat zahlreiche Hausbesitzer im Bezirk Voitsberg betroffen. Nach dem Starkregen am Donnerstag und Freitag sind Bilder von Schlammmassen, überfluteten Häusern und verzweifelten Bewohnern leider keine Seltenheit – vor allem in den Bezirken Maria Lankowitz, Edelschrott und Krottendorf-Gaisfeld hat es viele Menschen hart erwischt. Das Ausmaß der Naturkatastrophe wird vielen erst jetzt bewusst. Wie etwa Brigitte und Rupert Schneider vom Gasthof Grabenmühle in Maria Lankowitz.