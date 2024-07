Die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen hatte zuletzt hohen Besuch: Rund 30 Mediziner, Forscher und Studenten aus 14 Nationen des European Resuscitation Council (ERC) hielten am Reinischkogel ihre jährliche Tagung ab. Im Anschluss daran waren die Experten auch in der Einsatzzentrale in Mooskirchen zu Gast, wo die Feuerwehr ihre aktuellsten Ausrüstungen sowie ihr Können bei der Bergung und Rettung von Unfallopfern unter Beweis stellte.