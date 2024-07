Helfen, wo immer auch Hilfe gebraucht wird, dafür stehen unsere Freiwilligen Feuerwehren mit ihren tausenden Mitgliedern. Um helfen zu können, opfern die Florianis nicht nur viel Zeit, sie nehmen dafür sogar Urlaub und setzen ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel, wenn es gilt, Menschen zu retten. So auch jüngst nach den beiden Wetterkatastrophen im Bezirk Voitsberg. Auch die Freiwillige Feuerwehr Krems, Gemeinde Voitsberg, war bereits am Donnerstagabend gefordert, stand bis zur Erschöpfung am Sonntag im Einsatz, um Menschen in ihrem Einsatzbereich zu helfen, aber auch, um Mut zu machen und eine Perspektive zu geben.