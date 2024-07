Roboter sind längst nicht mehr nur Science-Fiction, sondern aus vielen Bereichen wie Industrie, Medizin und Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Bezirk Voitsberg interessiert sich die Jugend für die Technik: Zuletzt war ein Schülerteam des BG/BRG/BORG Köflach beim RoboCup vertreten und heimste den dritten Platz in der Teamwertung ein (wir berichteten). Auch ein Team der Musikmittelschule Stallhofen war beim RoboCup in Hannover am Start: Maik Zoisl und Christian Portner haben sich ebenfalls bei dem Wettbewerb „RoboCupJunior Austrian Open 2024“ in Graz qualifiziert – dort holten sie mit ihren Robotern prompt den ersten Platz in ihrer Kategorie und krönten sich mit dem Staatsmeistertitel.