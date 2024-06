Ein Team des BG/BRG/BORG Köflach nahm heuer erstmals an den österreichischen Meisterschaften in Robotik, dem RoboCup Junior, teil. Die Schüler Eric Riedner, Noah Kassler, Stefan Tüchler und Tristan Heidtmann (alle aus der 7. Klasse) waren dabei äußerst erfolgreich. Im Wettbewerb „Rescue Line“ erreichte das Team österreichweit den dritten Platz und sicherte sich damit einen der beiden Startplätze bei der Europameisterschaft in Hannover.