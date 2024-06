Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen von Kraft- und Heizwerken, Windparks & Co. aussieht, hat am kommenden Wochenende die Möglichkeit dazu. Zum zweiten Mal öffnen am 22. Juni in der gesamten Steiermark insgesamt 111 Energieschauplätze ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher. Im Bezirk Voitsberg öffnet an diesem Tag ein riesiger Photovoltaik-Park seine Pforten.