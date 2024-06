Die Industrie in Österreich befindet sich gerade in einem Transformationsprozess in Richtung klimaneutraler Industrie. Eine Herausforderung – denn das Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit und effizienter, nachhaltiger Dekarbonisierung – also einer nachhaltigen CO₂-Reduktion – ist wohl in kaum einem Bereich größer.