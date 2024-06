Im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen erhalten Interessierte jedes Jahr einen einzigartigen Einblick. So konnte man im vergangenen Jahr etwa in Maria Lankowitz hinter sonst verschlossene Türen – von der Schatzkammer bis zur Gruft – blicken. Heuer steht die steiermarkweite Veranstaltung, die am Freitag, dem 7. Juni stattfindet, unter dem zentralen Motto „Herz“. Im Seelsorgeraum Voitsberg wechseln sich die Pfarren bei der Teilnahme ab, heuer laden Voitsberg und Bärnbach zum Besuch der Aktivätiten bei freiem Eintritt ein.