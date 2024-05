Längst hat die Radelsaison voll eingesetzt und bei „Drahteisel“ in Rosental an der Kainach wird der Bike-Service fast zur Fließbandarbeit. Arnold und Sonja Eisel führen das 2002 gegründete Geschäft und stemmen den Andrang gemeinsam mit einem Mitarbeiter und einem Lehrling. Bei all den Neuerungen, die es zuletzt auf dem Bike-Sektor gab, stellen sie eine große Besonderheit der letzten Monate fest: Die Kundschaft setzt vermehrt aufs Leasing-Modell und greift damit zu den angesagtesten und hochpreisigen Modellen.