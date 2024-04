Rund 20 Jahre lang luden die „Crazy Cross Biker Maria Lankowitz“ zum traditionellen Stubalpenmarathon ein. Im Vorjahr hat sich das Team um Obmann Bernd Mara etwas komplett Neues einfallen lassen: „Bike around the Lake“ – ein Rennen nicht über, sondern am Fuße der Stubalpe. Auf einem Rundkurs am Gelände des Pibersteiner See, der nicht nur für die Sportler viel bot, sondern auch für die Zuseher interessant war. Das Gelände am See bot optimale Mountainbike-Bedingungen, da sowohl Wiesen-, Wald,- als auch Schotterabschnitte zu finden waren und der Kurs sehr abwechslungsreich gesetzt wurde. Eine besondere Challenge bot die Teamwertung, bei der die Rundenanzahl von drei Team-Mitgliedern zusammengezählt wurde.