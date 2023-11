Radfahren kann bald einmal einer, auf einem eigens gestalteten Parcours kann aber auch an der Geschicklichkeit gearbeitet werden. In Södingberg wird ab sofort auf einem speziellen Mountainbike-Skill-Park geübt. Zur Eröffnung am vergangenen Wochenende kamen nicht nur zahlreiche Politiker wie etwa Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger, die Bürgermeister Franz Feirer (Stallhofen) und Jochen Bocksruker (Bärnbach), sondern auch zahlreiche Kinder und Jugendliche. Das freute die Gastgeberin, die Geistthal-Södingberger Ortschefin Klaudia Stroißnig, „denn vor allem für die Jugend ist dieser Park besonders interessant und auch wichtig.“