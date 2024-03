Beim alljährlichen Steirischen Harmonikawettbewerb des ORF Landesstudios Steiermark wurde Musikschüler Maximilian Schweighart als einer von insgesamt 15 Kandidatinnen und Kandidaten in die zweite Runde befördert. Nun darf Schweighart bei der Reihe „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ einen Auftritt vor Publikum absolvieren – am Samstag, 20. April, wird es in Bärnbach so weit sein. Anschließend entscheidet die Jury anhand der Aufzeichnungen der Konzerte aller Kandidatinnen und Kandidaten, wer es in das große Finale der besten fünf schafft und die Chance auf eine nagelneue Harmonika hat.