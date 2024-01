Star Wil Offermans gab steirischen Schülern einen Querflöten-Workshop

In den Stadtsälen in Voitsberg waren 135 Schüler und 19 Lehrer aus der gesamten Steiermark zu Gast. In der Weststeiermark trafen sie auf den Niederländer Wil Offermans, ein Weltstar auf der Querflöte.