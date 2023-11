Am vergangenen Samstag, dem 4. November, fand in der Steinhalle in Lannach das Finale des vom ORF Steiermark veranstalteten Harmonikawettbewerbes 2023 statt. Eine Finalistin und vier Finalisten stellten sich im randvollen Saal und vor laufenden Kameras – der musikalische Wettstreit wurde live auf ORF 2 ausgestrahlt – der Jury rund um Franz Posch und Karl Lenz. Den Sieg holte sich dort der 13-jährige Südsteirer Laurenz Schlager aus St. Andrä-Höch.