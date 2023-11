Johanna Steinegger spielt auf der Steirischen um den Sieg

Sie ist erst 14 Jahre alt und hat sich in die Riege der 15 größten Talente an der Steirischen Harmonika gespielt: Nun tritt Johanna Steinegger aus Kammern beim TV-Finale des Steirischen Harmonikawettbewerbs an und spielt mit vier Mitbewerbern um den Sieg.