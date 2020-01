Er ist nicht nur selbst Meister der "Steirischen", sondern lernt das flinke Händchen für das Instrument auch seinen Schülern - dafür wurde Gottfried Hubmann als "Kopf des Jahres" in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet.

Gottfried Hubmann © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Praktisch beherrscht er sein Instrument, die Steirische Harmonika, perfekt. Begonnen sie zu spielen, hat Gottfried Hubmann (50) im zarten Alter von sechs Jahren – im Selbststudium wohlgemerkt. „Die Steirische“ wurde sein Lebensinhalt, und so war klar, dass der gebürtige Murtaler sich am Konservatorium in Graz zum „Lehrer für Volksmusikinstrumente“ ausbilden ließ. Mit großem Erfolg und weiteren Instrumenten wie Zither sowie diatonisches und chromatisches Hackbrett.