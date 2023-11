Die Freude ist groß – in Altenmarkt im Bezirk Liezen, in Eisenerz, in Kammern und in St. Peter-Freienstein. In diesen vier Gemeinden hieß es am Samstag ordentlich Daumendrücken, weil sich gleich zwei Talente aus der Region für den Steirischen Harmonikawettbewerb qualifiziert hatten.