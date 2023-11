„Wer spielt in der Steiermark am besten Harmonika?“ Diese Frage stellt sich am Samstag, dem 4. November, wenn fünf junge Finalistinnen und Finalisten beim „Steirischen Harmonikawettbewerb 2023“ ihr Können unter Beweis stellen. Unter ihnen ist auch der 13-jährige Matthias Puntigam aus Bruck an der Mur, der den Titel nach Hause ins Mürztal holen möchte.