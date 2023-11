Alljährlich zu Beginn der kalten Jahreszeit werden die besten Gastronomiebetriebe von „Gault & Millau“ mit den begehrten Hauben ausgezeichnet. In den letzten Jahren konnte sich der Bezirk Voitsberg nicht über eine solche Auszeichnung freuen. Einer, der das ändern wollte, ist Spitzenkoch Florian Wörgötter. Der „Junge Wilde“ ist seit zwei Jahren wieder daheim in Ligist und kocht im Restaurant Wörgötter groß auf. Am Abend des 14. Novembers wurde er dafür belohnt, die Tester verliehen Florian Wörgötter und seinem Team 14 Punkte und zwei Hauben.