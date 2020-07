In der Nacht auf Mittwoch kam ein junger Mopedlenker in Fünfing von der Straße ab und verletzte sich an der Schulter.

© Jürgen Fuchs

Ein 15-Jähriger verletzte sich in der Nacht auf Mittwoch bei einem Mopedunfall in Fünfing (Gemeinde St. Ruprecht/Raab) an der Schulter: Gegen 23.30 Uhr war der junge Mann auf seinem Moped von Wolfgruben in Richtung St. Ruprecht unterwegs, als er beim Bergabfahren in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stürzte rund drei Meter über eine Böschung und blieb im Zaun hängen. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Graz gebracht. Ein Alkoholtest verlief negativ. Im Einsatz waren Rotes Kreuz, Polizei und Feuerwehr St. Ruprecht/Raab.