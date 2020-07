Facebook

Für das streitbare Duo Bürgermeister Herbert Pregartner und Vize Thomas Matzer geht es in St. Ruprecht weiter © Raimund Heigl

Mit 29,07 Prozent der Stimmen (plus 8,61 %) fuhr Vizebürgermeister Thomas Matzer mit seiner Grün-Liste SÖG bei der Wahl am Sonntag in St. Ruprecht an der Raab das beste Ergebnis aller Grün-Listen in der Steiermark ein. Als einzige Partei in der Gemeinde legte er damit zu. Sein zweites Wahlziel, die absolute Mehrheit der ÖVP unter Bürgermeister Herbert Pregartner zu brechen, hat Matzer aber verfehlt. „Ich freue mich über so viel Zuspruch, wir haben auch ein bisschen gefeiert. Aber an der Konstellation in der Gemeinde ändert sich halt nichts und das ist schade“, so Matzer.