Rund um die Basilika am Weizberg entsteht ein Pilgerzentrum. Projekte im Umfang von 150.000 Euro werden heuer noch umgesetzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freuen sich auf das Pilgerzentrum: Christoph Stark, Fery Berger, Toni Herk-Pickl, Christoph Harb, Nicole Hütter, Iris Absenger-Helmli, Erwin Eggenreich (von links) © Sonja Berger

Die Basilika am Weizberg wird zum Pilgerzentrum – bis Ende des Jahres sollen zwölf Maßnahmen – mit 26 Teilprojekten – umgesetzt sein, die Menschen „in einer zeitgemäßen Sprache“ erreichen und die Spiritualität und Solidarität fördern sollen, erklärt Initiator Fery Berger, Pastoralassistent der Basilika. 150.000 Euro fließen über ein Leader-Projekt der Almenland-Energieregion Weiz-Gleisdorf in die Vorhaben, 60 Prozent sind gefördert von der EU. Was ist konkret geplant?