Pracht in Tracht: Nicht nur die Almenland-Königin und -Prinzessin trugen ein Dirndl, auch andere Mitglieder des Almenlandes kamen in Steirerjanker oder Lederhose © Karin Scherf-Kachelmaier

Bei der Jahreshauptversammlung des Naturparks Almenland präsentierte Obmann Erwin Gruber einen Bericht über Vergangenes und Künftiges: Seit dem Zusammenschluss der einst eigenständigen zu einer gemeinsamen Leaderregion, der „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“, gelang es, 17,2 Millionen an Förderungen – 80 Prozent davon von der Europäischen Union – für Projekte zu lukrieren: etwa für den Almerlebnispark, für den Vogelbeerwanderweg in St. Kathrein/O., für die Feistritztalbahn, die Aktion „Plastiksackerlfrei“ in Weiz, das Lesefestival Gleisdorf bis hin zum Projekt „Bewegung und Sprache“ der Volksschule Passail. Die Region ist eine der erfolgreichsten in Österreich.