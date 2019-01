Karola und Peter Fasching aus Fischbach setzten sich in der Kategorie "Gastgeber" durch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Redakteurin Ulla Patz, Preisträger Karola und Peter Fasching und Karin Sampt von Genuss Catering © Juergen Fuchs

Mit gängigen Superlativen können die oststeirischen Touristiker nicht auftrumpfen – hier gibt es keine höchsten Berge, keine tiefsten Seen, keine abenteuerlichsten Skipisten und angesagtesten Promilokale. Hier in Fischbach, wo die Familie Fasching zu Hause ist, gibt es aber etwas, was andere nicht haben: Die Gäste haben ihre Ruhe.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.