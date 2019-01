Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Redakteurin Verena Gangl, Preisträger Stefan Preininger, Landtagsabgeordneter Franz Fartek © Juergen Fuchs

Die Nachricht, dass Stefan Preininger bei der Köpfe-Wahl in der Kategorie Newcomer nominiert ist, hat ihn beinahe vom Sessel geworfen. Das dokumentiert jedenfalls ein Foto von ihm in Schieflage auf seiner Facebook-Seite. Auf einem anderen ist der Feldbacher frierend in Haube, Skibrille und Badehose zu sehen: er kündigt den Winterschlussverkauf in seinem Geschäft „Stoffwechsel“ an. So lustig die Fotos sind, so ernst ist das Thema, das dahinter steckt. Stefan Preininger und Partnerin Margarita Mera haben sich der fair hergestellten Mode verschrieben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.