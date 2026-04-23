Das ADA-Werk in Anger ist Geschichte. Seit Mittwoch ist das Möbelwerk geschlossen. Die Produktion wurde eingestellt. Trotzdem wuselt es am Donnerstag in den Räumlichkeiten des Industriebetriebes. Der Grund: Ein großer Abverkauf an Reststücken. Bereits um 9 Uhr sind alle Parkplätze rund um das Werk belegt, die Anzahl der Fahrzeuge lässt bereits von außen erahnen: Der Ansturm im Inneren ist enorm.

Der ADA-Abverkauf weckt großes Interesse © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Auf drei Stockwerken werden Möbel-Restposten zum Verkauf angeboten. Die Schlange an der Kassa im zweiten Stock zieht sich quer durch den Verkaufsraum. Die Leute kommen von nah und fern. Sie wollen sich ein Stück steirischer Möbelgeschichte sichern. Unterm Arm halten sie Pölster, Lampen, Rollen mit Stoffen, auf Wagerl daneben rollen Lattenroste und Matratzen.

Lokalaugeschein beim ADA-Abverkauf in Anger:

Während sich im zweiten Stock noch etliche Stücke finden, muss man im dritten und vierten Stock schon suchen. Die Ausstellungsflächen sind fast leer geräumt.

Ausstellungsräume in den oberen Etagen sind schon so gut wie leer geräumt © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Die Betten von Birkenstock und Joop haben das Interesse von Margit und Anja Riegerbauer geweckt. Mutter und Tochter sind aus Peesen hergefahren. Margit Riegerbauer hat bereits eine ADA-Couch daheim und ist sehr zufrieden: „Die Qualität ist top, ich habe das Sofa seit mehr als 20 Jahren.“

Margit und Anja Riegerbauer sind auf der Suche nach Couch und Bett © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Auf Schnäppchenjagd sind auch Mathilde Kristen und ihre Freundin Helga. Beide sind aus Graz angereist. „Wir haben schon immer ADA-Möbel gekauft, die Qualität ist einfach sehr gut“, erzählt Helga. Schade sei es um den Betrieb. „Wenn alle, die heute hier einkaufen wollen, früher hier eingekauft hätten, wäre es sicher anders ausgegangen“, meint eine der beiden.

Mathilde Kristen ist seit Jahrzehnten ADA-Fan © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Gemeinde hofft auf rasche Nachnutzung

Eine cremefarbene Couch begutachten Hubert und Edith Höfler aus Weiz. „Unser erstes Ehebett war von ADA“, erzählt Höfler nostalgisch. Sie sind mit ihrer Tochter da, um Möbel für Wohn- und Schlafzimmer zu suchen. „Wir sind beim Hausbauen gerade in der finalen Phase“, erzählt Kerstin Hopfer.

Hubert und Edith Höfler und Tochter Kerstin Hopfer © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Dass die Firma zusperren muss, finden sie schade. „Wir haben Verwandte, die hier gearbeitet haben“, erzählt Hubert Höfler. So wie ihm geht es vielen, die am Donnerstag da sind. Darauf angesprochen, berichten viele von Bekannten, Freunden oder Familienmitgliedern, die im Laufe der Jahrzehnte hier beschäftigt waren.

Im Minutentakt werden Autos vor dem Werk beladen © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Kein Wunder: Zählte das Werk in den 1990er-Jahren doch 1000 Mitarbeitende. Der Großteil kam aus Anger und Umgebung. „Man kann getrost sagen, dass es damals in fast jedem Haushalt jemanden gegeben hat, der bei ADA gearbeitet hat“, bestätigt auch Bürgermeister Hannes Grabner.

Bürgermeister Hannes Grabner hofft auf eine rasche Nachnutzung der Hallen © Gemeinde Anger

Für die Gemeinde bedeutet das Aus einen enormen Einschnitt. 20 Prozent der Kommunalsteuereinnahmen kamen vom Möbelriesen. „Die Situation ist nicht schön, für niemanden“, sagt Grabner und hofft, dass die Hallen nicht lange leer stehen und nachgenutzt werden.

Kurz vor der Pension arbeitslos

ADA-Geschäftsführer Markus Höllerbauer ist am Donnerstagvormittag schwer beschäftigt, instruiert Mitarbeiter, führt Kundengespräche, füllt Verkaufsscheine aus. Zur Schließung will er sich ebenso wenig äußern wie die Mitarbeitenden, die noch vor Ort sind.

Am Freitag geht der Abverkauf in den Endspurt © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Zwei hieven gerade eine verkaufte Couch auf ein Wagerl. Der Ältere der beiden hält kurz inne: „Was soll ich sagen, ich arbeite hier seit Jahrzehnten. Ich habe nur mehr ein paar Jahre bis zur Pension. Jetzt muss ich mir eine neue Arbeit suchen. Wer wird mich noch nehmen?“ Sein jüngerer Kollege ist selbst bereits seit zehn Jahren bei ADA. Er hat allerdings bereits eine neue Stelle bei einer Firma in der Region.

Vor dem Werk fahren Autos im Minutentakt vor und werden mit Möbelstücken beladen. Am Freitag geht der Abverkauf (von 9 bis 17 Uhr) in den Endspurt. Wer noch was ergattern will, muss schnell sein. Die Schauräume werden immer lichter.