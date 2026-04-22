Zu einem Waldbrand mussten die Feuerwehr Hohenkogl und die Stadtfeuerwehr Weiz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ausrücken. „Ein Gemeindebürger hat uns gegen 23.30 Uhr alarmiert, dass es in einem Wald in Pichl an der Raab brennt“, erzählt Daniel Feichtinger, Kommandant der Feuerwehr Hohenkogl. Die Feuerwehren rückten mit 24 Personen und sechs Fahrzeugen aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Haufen mit Schnittholz in Vollbrand. Sofort wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, wodurch der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden konnte.

Um 00.34 Uhr konnte ‚Brand Aus‘ gemeldet werden. „Wir haben noch Nachlöscharbeiten durchgeführt, um 2 Uhr konnte der Einsatz beendet werden“, sagt Feichtinger. Wodurch der Holzhaufen zu brennen begonnen hatte, steht noch nicht fest. Neben den beiden Feuerwehren war auch die Polizei im Einsatz.