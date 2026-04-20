Dort, wo für kurze Zeit der deutsche Heimwerkermarkt „Praktiker“ und noch andere Geschäfte im Einkaufszentrum „Euroshopping“ untergebracht waren, entstand ab dem Jahr 2019 das spektakuläre Wohnprojekt „Quartier 4“. Als „Dorf in der Stadt“ beschrieb die Kleine Zeitung den vierkantigen Komplex in Graz-Straßgang mit 650 Wohneinheiten. 2021 wurden die ersten bezogen, zehn davon sind nach dem Großbrand am Sonntagabend vorübergehend unbewohnbar geworden.

Das aufsehenerregende Feuer ist in einer der Abstellboxen im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Berufsfeuerwehr Graz berichtet. Am Montagnachmittag war die Brandursache noch unklar, auch eine Brandstiftung konnte die Polizei vorerst nicht restlos ausschließen. Der Schaden ist jedenfalls enorm.

Das Brandgeschehen am Sonntag war noch deutlich intensiver © BF Graz

Doch es war nicht der erste Brand in dem riesigen Wohnkomplex. Bereits am 24. August 2021 – kurz nach Fertigstellung der Anlage – hatte es am Grillweg 7 gebrannt. Und es gibt erstaunliche Parallelen zu dem Feuer am Sonntag. Denn auch damals war der Brand gegen 19.30 Uhr in einem der halboffenen Abstellräume im Erdgeschoss ausgebrochen, es kam zu einer enormen Rauchentwicklung. Sie war laut Polizei so massiv, dass die betroffenen Bewohner vorübergehend das Gebäude verlassen mussten. Verletzt wurde damals niemand. Das Feuer war auch schon nach wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht. Insgesamt dauerte der Brandeinsatz damals rund zwei Stunden. Über die genaue Ursache ist nichts bekannt.