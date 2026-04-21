Aus den Fenstern der Wohnung drang bereits dichter Rauch, als die Berufsfeuerwehr am Dienstag gegen 12.30 Uhr am Einsatzort in der Grazer Steyrergasse eintraf: Im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Die Löschbereitschaft – fünf Fahrzeuge, 23 Mann – war binnen weniger Minuten zur Stelle und konnte den Brand auch schnell löschen. Im Innenbereich führte man einen Löschangriff mittels C-Rohr durch, parallel dazu hielt man das Stiegenhaus mittels Druckbelüftung rauchfrei und brachte eine Drehleiter in Stellung.

Glücklicherweise war die stark verrauchte Wohnung leer. Den Brandherd konnte man rasch in der Küche ausmachen. Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen und führten weitere Lüftungsmaßnahmen durch. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Polizei sowie das Rote Kreuz.