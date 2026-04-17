Zwei auffällige Mopeds haben am Donnerstagnachmittag im Ortsgebiet von Birkfeld eine Polizeikontrolle ausgelöst. Als die beiden 16-jährigen Lenker aus dem Bezirk Weiz die Beamten bemerkten, flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit und missachteten dabei mehrere Verkehrsregeln sowie Anhaltezeichen.

Einer der Jugendlichen konnte kurz darauf gestoppt werden, der zweite wurde wenig später ausgeforscht. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Mopeds stark umgebaut waren und erhebliche technische Mängel aufwiesen. Tests zeigten, dass die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen konnten.

Die Kennzeichen wurden abgenommen. Zudem wurden weitere Überprüfungen eingeleitet. Insgesamt erstattete die Polizei rund 40 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz.