Gegen 22.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch am Donnerstag zu einem Fahrzeugbrand nach einem Verkehrsunfall alarmiert. An der Einsatzstelle zeigte sich, dass ein Pkw auf dem Dach zum Liegen gekommen war. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen.

Ein aufmerksamer Anrainer, selbst Mitglied der Feuerwehr Tillmitsch, setzte die Alarmkette in Gang und begann umgehend mit ersten Löschmaßnahmen. Dadurch konnte der Brand im Motorraum rasch eingedämmt werden.

Die Feuerwehr sicherte in weiterer Folge die Unfallstelle ab und führte gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen die Bergung des Fahrzeugs durch.