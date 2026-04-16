Mit viel Glück ist ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 242 (Leitersdorferstraße) zwischen Edersgraben und Leitersdorf glimpflich ausgegangen. Kurz vor 15 Uhr kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw und ein Lkw miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Lkw im Straßengraben zum Stillstand, während der Pkw geradeaus in den angrenzenden Wald schlitterte.

„Der Pkw-Lenker hatte Schutzengel“

„Das hätte tödlich enden können. Der Pkw-Lenker hatte wirklich einen Schutzengel“, so David Kohl, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Leitersdorf im Raabtal. Der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Leitersdorf im Raabtal, Feldbach und Fehring mit insgesamt 30 Feuerwehrmitgliedern. Sie sicherten die Fahrzeuge, regelten den Verkehr und bargen die verunfallten Fahrzeuge mittels Kränen (FF Fehring und Feldbach). Neben den drei Feuerwehren waren auch Polizei, die Straßenmeisterei und das Rote Kreuz vor Ort. Einsatzleiter war David Kohl von der FF Leitersdorf im Raabtal.